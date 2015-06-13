وزير التنمية المحلية والتخطيط يستعرضان اليوم تقرير التنمية بمكتبة الإسكندرية

يعقد اليوم السبت، بمكتبة الإسكندرية فى تمام العاشرة صباحًا، مؤتمرًا حول تقرير التنمية البشرية المحلية لعام ٢٠١٥ لمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والقليوبية والفيوم وأسيوط، بحضور جميع محافظى هذه المحافظات، ووزيرى التخطيط والتنمية المحلية.

ويبدأ اللقاء بترحيب من الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ثم كلمة للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، تعقبه كلمات للمحافظين، المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور أسامة حمد عبد الواحد محافظ الشرقية، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية.

كما يلقى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، كلمة تعقيبًا على استعراض التقرير، ويختتم اللقاء بكلمة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى والتكنولوجيا، حول مبادرة شركاء التنمية للأكاديميين.