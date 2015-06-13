مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى حادثى طريق بمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بحادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب س ج 1974 (نقل) قيادة مسعد محمد أبو عوف سائق، ومقيم شارع الجيش دائرة قسم دمنهور بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيـادة، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق .

وأسفر الحادث عن مصرع "رضا فكرى يونس" (تباع السيارة)، ومقيم بمدينة دمنهور، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام، وتحرر المحضر 12613/2015 جنح المركز .

فيما تلقى قسم شرطة غرب النوبارية بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 75 اتجاه الإسكندرية دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ن أ 3476/7583 نقل بمقطورة الإسكندرية قيادة محمد فرج محمد محمد، سائق، ومقيم مينا البصل محافظة الإسكندرية، اختلت عجلة القياده، مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق .

وأسفر الحادث عن وفاة هناء حسن سليم نجم الدين، ربة منزل، ومقيمة عين شمس القاهرة (تصادف عبورها للطريق)، وإصابة قائد السيارة و3 من مستقليها باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام والمصابين للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وتحرر المحضر 2607/2015 جنح القسم .

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