مصرع مسجل خطر فى مواجهات بالرصاص مع الشرطة بقنا

أفاد مصدر أمنى بالداخلية، أن مسجل شقى خطر لقى مصرعه عقب تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزته بندقية إسرائيلى و13 خزينة و233 طلقة نارية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عقب قيام الأجهزة الأمنية بقنا بحملة أمنية مُكبرة بدائرتى مركزى شرطة دشنا ونجع حمادى، وأثناء عودة القوات بطريق العمارين - حمرا دوم بدائرة مركز شرطة مركز نجع حمادى، أطلق "خالد.م"، 39 سنة، أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابته وتم ضبطه وبحوزته بندقية إسرائيلى عيار 7,62×51، (13) خزينة و( 233 ) طلقة نارية من ذات العيار، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى .

وتبين أنه مسجل شقى خطر، سبق اتهامه وضبطه فى 7 قضايا "إحراز سلاح نارى، اختطاف، تبديد، مقاومة سلطات"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه"، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

>