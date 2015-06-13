أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع مسجل خطر فى مواجهات بالرصاص مع الشرطة بقنا

Google+ Print
مصرع مسجل خطر فى مواجهات بالرصاص مع الشرطة بقنا مصرع مسجل خطر فى مواجهات بالرصاص مع الشرطة بقنا
أفاد مصدر أمنى بالداخلية، أن مسجل شقى خطر لقى مصرعه عقب تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط بحوزته بندقية إسرائيلى و13 خزينة و233 طلقة نارية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عقب قيام الأجهزة الأمنية بقنا بحملة أمنية مُكبرة بدائرتى مركزى شرطة دشنا ونجع حمادى، وأثناء عودة القوات بطريق العمارين - حمرا دوم بدائرة مركز شرطة مركز نجع حمادى، أطلق "خالد.م"، 39 سنة، أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابته وتم ضبطه وبحوزته بندقية إسرائيلى عيار 7,62×51، (13) خزينة و( 233 ) طلقة نارية من ذات العيار، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى .

وتبين أنه مسجل شقى خطر، سبق اتهامه وضبطه فى 7 قضايا "إحراز سلاح نارى، اختطاف، تبديد، مقاومة سلطات"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة بالإكراه"، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365