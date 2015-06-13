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مصرع مسن فى حادث تصادم أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الزراعى بشبرا الخيمة

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مصرع مسن فى حادث تصادم أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الزراعى بشبرا الخيمة مصرع مسن فى حادث تصادم أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الزراعى بشبرا الخيمة
لقى مسن بالمعاش مصرعه، أثناء عبوره طريق إسكندرية الزراعى بشبرا الخيمة، تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع حادث تصادم بميدان المؤسسة اتجاه بنها دائرة القسم أسفر عن وفاة أحد المواطنين.

بالانتقال والفحص تبين للرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم، اصطدام السيارة رقم 1812 قيادة "محمود حمودة عبد المجيد حمودة 27 سنة" مقيم ايتاى البارود البحيرة بالمدعو "محمد صبرى رزق عفيفى 72 سنة بالمعاش"، مقيم 44 حارة طه رشدى روض الفرج – القاهرة، حال عبوره الطريق ما أدى لوفاته فى الحال متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسيه نتيجة إصابته المشار إليها، ونفى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

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مصر 365

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