ضبط 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مادية فى الخانكة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة الخانكة، من ضبط 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بالقليوبية.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالعثور على جثة "عبد الله.ع"، 29 سنة ومقيم المنايل – دائرة المركز، ملقاة فى الأرضى الزراعية المجاورة لمقابر قرية المنايل، وبها إصابات بالصدر والرأس والوجه، فتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، ووضع خطة بحث ضمت رئيس وضباط فرع البحث الجنائى بالخانكة وضباط مباحث مركز الخانكة، برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة .

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى أن مرتكبى الحادث، وهم "فهمى.ع"، 35 سنة عاطل ومقيم المنايل – دائرة المركز، والسابق اتهامه فى 8 قضايا "سرقة بالإكراه، مخدرات، حريق عمد" آخرها القضية رقم 25542 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2008م – مخدرات، و"نور.م"، 32 سنة، عاطل ومقيم ذات الناحية والسابق اتهامه فى القضية رقم 11958 جنايات مركز الخانكة لسنة 2009م – مخدرات والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 8007 جنح مركز الخانكة لسنة 2012م – سلاح أبيض، حصر رقم 8171 لسنة 2012م، و"محمد.ى"، 43 سنة، عاطل ومقيم ذات الناحية والمحكوم عليه فى القضية رقم 3914 جنح مستأنف قسم الخانكة لسنة 2010م – ضرب، حص.ر رقم 3660 لسنة 2013م .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى والثالث، ومن خلال عدة أكمنة تم ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما باعترافات الأول وما توصل إليه فريق البحث من معلومات اعترفا باشتراكهما مع الأول فى ارتكاب الحادث، وعللوا جميعاً ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهم والمجنى عليه على مبلغ مالى فتعدوا عليه بأسلحة بيضاء عبارة عن سكين ذات نصل معدنى طوله حوالى 20 سم، فتحرر المحضر رقم 5982 وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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