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ضبط تشكيل عصابى يتزعمه "منتقب" أثناء محاولتهم سرقة محل مجوهرات بالقليوبية

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تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة محل مجوهرات بدائرة المركز، حيث تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور المركز بالواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شبين القناطر، مفادها قيام كل من "إبراهيم.م" 26 سنة ومقيم كفر شبين - دائرة المركز، و"إسلام.ر"، و"حسن .ع" 17 سنة سائق توك توك، مقيم زاوية الشيخ سند دائرة المركز، بالاتفاق فيما بينهم على سرقة محل مجوهرات (إيهاب) الكائن بشارع حسين رشدى بندر شبين القناطر، المملوك للمواطن إيهاب ماكس عريان نعمة الله 45 سنة، مقيم عزبة الوكلاء دائرة المركز، وذلك أثناء إقامة شعائر صلاة الجمعة وانشغال المواطنين بالصلاة مستخدمين فى ذلك مركبة "توك توك" ملك الثانى.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم ضبط المتهمين حال دخولهم المحل المشار إليه، حيث تبين ارتداء المتهم الأول زى نسائى ونقاب وبحوزتهم شنطة بلاستيك بداخلها ملابس حريمى ورجالى وكيس بداخله كمية من "الشطة الحمراء".

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بصحتها وحيازتها للمضبوطات بقصد استخدامها فى ارتكاب الواقعة، بسؤال شهود الواقعة قرروا جميعاً مشاهدتهم للمتهمين حال ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14658 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2015.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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