اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية بعدن

اندلعت اشتباكات عنيفة، فى وقت مبكر اليوم السبت، بين المسلحين الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق على صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فى منطقة الصولبان والمدارة، يستخدم بها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما اندلعت اشتباكات متفرقة بين المقاومة والمسلحين الحوثيين فى جوله الكراع ومنطقة جعولة، وأشارت إلى أن المسلحين الحوثيين وقوات صالح قصفوا بالدبابات بشكل عنيف عدة أحياء داخل المدينة من بينها حى التقنية والشعب كما وصلت بعض القذائف إلى حى عمر المختار بمنطقة الشيخ عثمان.