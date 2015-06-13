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حكومة الإنقاذ الليبية تدين اختطاف 10 تونسيين وليبيين بالقنصلية التونسية

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حكومة الإنقاذ الليبية تدين اختطاف 10 تونسيين وليبيين بالقنصلية التونسية حكومة الإنقاذ الليبية تدين اختطاف 10 تونسيين وليبيين بالقنصلية التونسية
أدان محمد البرغثى وزير الداخلية فى حكومة "الإنقاذ" الليبية بطرابلس "غير المعترف بها دوليا" اقتحام مقر القنصيلة التونسية بطرابلس اليوم من قبل مجهولين واختطاف 10 موظفين تونسيين وليبيين منها، فى أول تعقيب على اختطاف الموظفين التونسيين من القنصلية بالعاصمة طرابلس .

وقال البرغثى، فى تصريحات أدلى بها، أثناء زيارته لمقر القنصيلة التونسية بالعاصمة الليبية مساء أمس، عقب هجوم مسلحين مجهولين عليها واختطاف موظفين منها،"إن أجهزة " تعمل على إطلاق سراح المختطفين وستعمل كذلك على ملاحقة المسئول عن هذا العمل المشين و المدان".

وأضاف البرغثى أن المعطيات الأولية تفيد أن عملية الاختطاف تمت دون إطلاق نار وأن ما جمع من شهادات إلى حد الان يفيد أنه ليس هناك حرجى.

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مصر 365

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