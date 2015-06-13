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أوباما يتوقف للقاء رئيس مجلس النواب العراقى خلال إجتماعه مع بايدن

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أوباما يتوقف للقاء رئيس مجلس النواب العراقى خلال إجتماعه مع بايدن أوباما يتوقف للقاء رئيس مجلس النواب العراقى خلال إجتماعه مع بايدن
توقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما للقاء رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الامريكى جو بايدن بالبيت الأبيض الليلة الماضية.

وقال بيان صدر عن البيت الابيض إن أوباما وبايدن أشادا برئاسة الجبورى لمجلس النواب العراقى وجهوده لدعم الوحدة الوطنية فى العراق.

كما تتطرق اللقاء الى جهود العراق حاليا للتصدى لتنظيم داعش الإرهابى وأهمية حشد العراقيين لدعم خطة العراقية لتحرير محافظة الأنبار من ايدى عناصر داعش.

وأكد أوباما و بايدن التزام الولايات المتحدة دعم العراق فى التصدى لداعش وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين العراقيين.
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مصر 365

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