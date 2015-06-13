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أمريكا ترسل 6 سجناء يمنيين من جوانتنامو إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم

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أمريكا ترسل 6 سجناء يمنيين من جوانتنامو إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم أمريكا ترسل 6 سجناء يمنيين من جوانتنامو إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم
قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم السبت إن ستة يمنيين كانوا محتجزين فى سجن جوانتانامو العسكرى الأمريكى منذ أكثر من عشر سنوات نُقلوا جوا إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم فى أحدث خطوة فى حملة بطيئة للرئيس باراك أوباما لإغلاق هذا السجن.

وجاء الإفراج عن هؤلاء الأشخاص بعد أسبوع فقط من تصريح وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر بأنه يعمل مع البيت الأبيض لإعداد اقتراح لعرضه على الكونجرس بشأن إغلاق هذا السجن الذى يواجه إدانة دولية فى القاعدة البحرية الأمريكية فى كوبا حيث يُحتجز معظم السجناء دون توجيه اتهامات أو محاكمة.

وعلى الرغم من أن أوباما مازال يواجه عقبات من قبل أعضاء الكونجرس لهدفه لإخلاء هذا السجن على المدى البعيد فإن أحدث عملية إفراج قلصت عدد نزلاء جوانتانامو إلى 116 وهو ما يقل عن نصف عدد الذين كانوا محتجزين هناك لدى توليه الرئاسة فى 2009.
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