حسام غالي يرد على اعتذار قائد الزمالك

رد حسام غالي قائد النادي الأهلي على نظيره في الزمالك حازم إمام على خلفية اعتذاره بعدما التقط صورة وهو يقبل شارة قيادة الفريق الأبيض وذلك بعد قيام الأول بإلقائها في لقاء حرس الحدود.

وشهد لقاء الأهلي وحرس الحدود إلقاء حسام غالي لشارة قيادة الأهلي عقب طرده، قبل ساعات من ظهور حازم إمام يقبل شارة قيادة الزمالك.

وكان قائد الزمالك قد اعتذر لغالي عن تلك الواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد التهكم على غالي.

وتحدث غالي للبرنامج التليفزيوني وان تو قائلا:"هذه شجاعة من حازم إمام بالطبع أن يقدم اعتذاره".

وتابع"لم يوجد أشعر بوجود أي ضغينة بداخلي سواء من حازم أو من كل من كانوا معه في الصورة، ولو كنت قابلته في أي مكان أو في المنتخب كنت سأتعامل معه بشكل طبيعي".

وأكمل"كل شخص يكون بداخله أي شيء يحب أن يعبر عنه بطريقته، وهذا ما يشكل الفارق عند الجماهير".

وأتم"هناك بعض التصرفات تضيف للأشخاص عند الجماهير، وهناك تصرفات أخرى تقلل منك".