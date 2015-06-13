مدرب تنزانيا لـ في الجول: لاعبو مصر ليسوا ممثلين ليحتاجوا إلى الجماهير

قلل مارت نوي المدير الفني لمنتخب تنزانيا من تأثير غياب الجماهير على الفريق المصري في موقعة يوم الأحد بالتصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

بعثة منتخب تنزانيا وصلت إلى مصر في الساعات الأولى من يوم السبت استعدادا لمواجهة الفراعنة.

وقال مارت نوي لـFilGoal.com من مطار القاهرة: "منتخب مصر قوي ويملك العديد من اللاعبين المميزين، ستكون مباراة صعبة".

غياب الجماهير

وعن كون منتخب مصر سيخوض المباراة بدون حضور جماهير في استاد برج العرب، أجاب "لا يحتاجون".

وأوضح "اللاعبون ليسوا ممثلين حتى يحتاجون لمن يصفق لهم. غياب الجماهير لن يجعل المباراة سهلة، سيظل منتخب مصر قويا".

وكان الأمن قد أكد أنه لن يسمح لحضور ولو عدد بسيط من الجماهير في مدرجات الدفاع الجوي.

صلاح

وعن نجم منتخب مصر، أجاب المدرب الهولندي الذي يقود تنزانيا "محمد صلاح لاعب جيد جدا على سبيل المثال".

وأكمل "المباراة لن تكون سهلة. لكن نعد بأننا سنقدم أداء قويا".