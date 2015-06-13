أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب تنزانيا لـ في الجول: لاعبو مصر ليسوا ممثلين ليحتاجوا إلى الجماهير

Google+ Print
مدرب تنزانيا لـ في الجول: لاعبو مصر ليسوا ممثلين ليحتاجوا إلى الجماهير مدرب تنزانيا لـ في الجول: لاعبو مصر ليسوا ممثلين ليحتاجوا إلى الجماهير

قلل مارت نوي المدير الفني لمنتخب تنزانيا من تأثير غياب الجماهير على الفريق المصري في موقعة يوم الأحد بالتصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

بعثة منتخب تنزانيا وصلت إلى مصر في الساعات الأولى من يوم السبت استعدادا لمواجهة الفراعنة.

وقال مارت نوي لـFilGoal.com من مطار القاهرة: "منتخب مصر قوي ويملك العديد من اللاعبين المميزين، ستكون مباراة صعبة".

غياب الجماهير

وعن كون منتخب مصر سيخوض المباراة بدون حضور جماهير في استاد برج العرب، أجاب "لا يحتاجون".

وأوضح "اللاعبون ليسوا ممثلين حتى يحتاجون لمن يصفق لهم. غياب الجماهير لن يجعل المباراة سهلة، سيظل منتخب مصر قويا".

وكان الأمن قد أكد أنه لن يسمح لحضور ولو عدد بسيط من الجماهير في مدرجات الدفاع الجوي.

صلاح

وعن نجم منتخب ، أجاب المدرب الهولندي الذي يقود تنزانيا "محمد صلاح لاعب جيد جدا على سبيل المثال".

وأكمل "المباراة لن تكون سهلة. لكن نعد بأننا سنقدم أداء قويا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي