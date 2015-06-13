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إصابة عامل بطلق خرطوش فى مشاجرة بطما سوهاج بسبب الخلاف على الميراث

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إصابة عامل بطلق خرطوش فى مشاجرة بطما سوهاج بسبب الخلاف على الميراث إصابة عامل بطلق خرطوش فى مشاجرة بطما سوهاج بسبب الخلاف على الميراث
استقبل مستشفى طما المركزى عامل يقيم بناحية نزلة القبيصى، دائرة مركز شرطة طما، مصاباً "برش خرطوش" بالصدر والبطن من الناحية اليمنى وأعلى الفخذ الأيمن، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، ولا يمكن استجوابه، عقب قيام عمه وأبنائه بالتعدى عليه بسبب الميراث.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بإصابة عامل بطلق خرطوش وتم نقله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد هيثم شاكر رئيس مباحث المركز بالإنابة والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز بوصول "أحمد.ر.م" 23 عاما عامل ويقيم بنزلة القبيصى بندر طما مصاباً بـ"رش خرطوش" بالصدر والبطن من الناحية اليمنى وأعلى الفخذ الأيمن، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، ولا يمكن استجوابه، وبسؤال والدة المصاب "سعدية.م.ع" 50 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية اتهمت "سعد.م.أ.ع" 59 عاما سائق عم المصاب و"مصعب.س.م.أ.ع" 19 عاما عامل و"حمد.س.م.أ" 30 عاما سائق و"مؤمن.س.م.أ" 25 عاما عامل و"محمد.س.م.أ" 32 عاما سائق أبناء عمومة المصاب، الجميع يقيمون بذات الناحية بأحداث إصابة نجلها، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم على الميراث.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

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مصر 365