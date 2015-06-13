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وزارة الداخلية تضبط 44 سائقًا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

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وزارة الداخلية تضبط 44 سائقًا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات وزارة الداخلية تضبط 44 سائقًا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات
واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

ونجحت الحملات المرورية فى ضبط 41401 مخالفة مرورية متنوعة، و2096 دراجة بخارية مخالفة، وضبط 44 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين، لتحقيق الانضباط المرورى.
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