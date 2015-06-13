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"النقض" تنظر اليوم طعن نجل مرسى على حبسه سنة بتهمة تعاطى الحشيش

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"النقض" تنظر اليوم طعن نجل مرسى على حبسه سنة بتهمة تعاطى الحشيش "النقض" تنظر اليوم طعن نجل مرسى على حبسه سنة بتهمة تعاطى الحشيش
تنظر، اليوم، محكمة النقض الطعن المقدم من عبد الله محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالحبس سنة، لاتهامه بتعاطى الحشيش.

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت فى يوليو من العام الماضى، بحبس عبد الله محمد مرسى وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما فى قضية تعاطى المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة فى محيط محافظة القليوبية.

وجاء بتقرير المعمل الكيماوى أنه بمعاينة طفاية السجائر الموجودة بالسيارة التى كان يستقلها المتهمان أثناء ضبطهما، تبين من غُسالة المسحوق الرمادى الموجود بها وغُسالة اللفافة السلوفانية والورقة البيضاء المضبوطتين بمعرفة النيابة العامة عند إجرائها معاينة السيارة وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش.

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