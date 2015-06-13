"ثقافة الإسماعيلية" تنظم اليوم السادس لمشروع أهالينا بقرية الرياح

قالت شيرين عبد الرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، إن الفرع نظم اليوم السادس من مشروع أهالينا، وذلك بقرية الرياح بمنطقة منتزه الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب تحت رعاية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى.

وأشارت مدير فرع الثقافة إلى أن اللقاء تم بحضور محمد سلامة رئيس قرية الرياح والقيادات التنفيذية بالقرية، وبدأت الاحتفالية بأشعار لسمير قاعود "فى حب مصر" ومحاضرة ثقافية للدكتورة انتصار فى علم الاجتماع بعنوان "كيف تواجه المرأة المشكلات داخل القرية؟"، وتم فتح باب المناقشة مع أهل القرية لأهم المشكلات التى تقابلهم فى حياتهم العملية مثل مشكلات المرأة ومشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة.

واختتمت الاحتفالية على أنغام السمسمية وعرض فنى لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر.