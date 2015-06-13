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حريق هائل يلتهم عشرات الأكشاك بسوق ملابس "محلة مرحوم" بطنطا

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حريق هائل يلتهم عشرات الأكشاك بسوق ملابس "محلة مرحوم" بطنطا حريق هائل يلتهم عشرات الأكشاك بسوق ملابس "محلة مرحوم" بطنطا
شب حريق هائل فى الساعات الأولى من، صباح اليوم السبت، حيث التهم العشرات من الأكشاك بسوق ملابس بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، وذلك قبل بداية انطلاق السوق الأسبوعى للملابس.

وتلقى العميد حاتم عبد الله، مأمور مركز طنطا، إخطارا من نقطة شرطة محلة مرحوم يفيد اندلاع حريق داخل الأكشاك فى سوق القرية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بمساعدة أهالى القرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وتحديد قيمة الخسائر.

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