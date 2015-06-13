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"نادى القضاة": راتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يتجاوز 25 ألف جنيه

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"نادى القضاة": راتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يتجاوز 25 ألف جنيه "نادى القضاة": راتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يتجاوز 25 ألف جنيه
قال المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى قضاة ، إن أكبر شيخ من القضاة وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، لا يتجاوز راتبه الـ25 ألف جنيه، مؤكداً أنه لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للأجور.

وأضاف القائم بأعمال رئيس نادى قضاة مصر، خلال حواره مع المحامى خالد أبو بكر، عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن راتب أكبر شيخ من شيوخ القضاة، لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للأجور بالبدلات غير المستقرة التى يمكن إلغاؤها فى أى وقت.

وأكد فتحى، أن دار القضاء العالى يشرف أى قاض بالعمل فيه لأنه مبنى تاريخى منذ 1938، مطالباً ببناء محاكم حديثة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الدولة تمول صندوق علاج القضاة بشكل مؤقت، بعد تدخل المستشار أحمد الزند وزير العدل.

وأوضح القائم بأعمال رئيس نادى قضاة مصر، أنه يعلم جيدا مطالب القضاة ويسعى نيابة عنهم لتوصيل تلك المطالب للسلطة التنفيذية.

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مصر 365

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