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وزارة الداخلية تضبط 9 آلاف قضية تهرب ضريبى وكهرباء خلال 24 ساعة

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وزارة الداخلية تضبط 9 آلاف قضية تهرب ضريبى وكهرباء خلال 24 ساعة وزارة الداخلية تضبط 9 آلاف قضية تهرب ضريبى وكهرباء خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، والذى يشمل "مباحث الضرائب والرسوم وشرطة والتجارة الداخلية والنقل والمواصلات وشرطة الكهرباء ومباحث المصنفات، من ضبط "9154" قضية متنوعة، وتنفيذ "673" حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك استمراراً للحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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