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اليوم.. "الجنايات" تستمع لشهود الإثبات فى أحداث "استاد الدفاع الجوى"

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اليوم.. "الجنايات" تستمع لشهود الإثبات فى أحداث "استاد الدفاع الجوى" اليوم.. "الجنايات" تستمع لشهود الإثبات فى أحداث "استاد الدفاع الجوى"
تنظر، اليوم، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، والتى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لشهود الإثبات، وأقوال الأطباء الشرعيين الذين طلبهم الدفاع، كما أنه ستعرض فيديوهات الأحداث المقدمة من النيابة العامة، بالجلسة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية كل من المستشارين ياسر أبو العينين بركات، وأيمن عبد الهادى هيكل وأمين السر سيد حجاج.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، والتى أوضحت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار فى البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من "وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث.


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