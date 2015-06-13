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عمال شركة المحمودية يطالبون محافظ أسوان بالتدخل بعد فصلهم عن العمل

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عمال شركة المحمودية يطالبون محافظ أسوان بالتدخل بعد فصلهم عن العمل عمال شركة المحمودية يطالبون محافظ أسوان بالتدخل بعد فصلهم عن العمل
طالب 150 عاملاً بنظام اليومية بشركة المحمودية للمقاولات والاستثمارات العقارية "مجموعة الأوقاف" فرع محافظة أسوان، تدخل اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بعد صدور قرار من الشركة بفصلهم عن العمل بدءًا من الأول من شهر يونيو.

وأكد العاملون، أن الشركة اتخذت قراراً بفصل 150 عاملاً وموظفاً من العاملين بالشركة بنظام اليومية عن العمل، بالرغم من أن معظم هؤلاء العاملين مضى عليه 5 سنوات من العمل بالشركة.

وأوضح المتضررون من القرار، أن الشركة لم تراعِ ظروف هؤلاء العاملين المفصولين عن العمل، وحياتهم المعيشية واعتمادهم بشكل أساسى على هذه المهنة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنهم كانوا فى انتظار قرار تعيين من الشركة وليس الفصل.

وأشاروا إلى أن الشركة لم تصرف لهم أى مستحقات فى نهاية الخدمة أو تأمينات سوى راتب شهر مايو فقط - على حد قولهم.


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