لبنان تفوز بالبطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بشرم الشيخ ومصر فى المركز الثانى

فى نهائى مثير فازت لبنان على مصر بنتيجة 5-3 وتوجت بالبطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بشرم الشيخ، حيث حضر النهائى أعضاء اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام وحازم الهوارى منسق البطولة ولفيف من رجال الإعلام الرياضى وعدد كبير من نجوم كرة القدم القدامى، منهم العميد أحمد حسن وخالد بيبو ووائل شيتوس ومحمد فاروق وشوقى غريب مدرب المنتخب القومى السابق وغيرهم من النجوم.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وراعى البطولة بالمشاركة بتوزيع ميداليات الفوز وكئوس البطولة، وشكر الجميع على تواجدهم بمدينة السلام، متمنيا ازدهار السياحة الرياضية.