16 مرشحا يتنافسون اليوم على عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ

تشهد، اليوم السبت، 12 لجنة بمحافظة كفر الشيخ انتخابات الغرفة التجارية لاختيار 7 لعضوية مجلس إدارة الغرفة من بين 16 مرشحاً متقدمين بكل مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه، أكد حسين فتحى بحر مدير عام الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه ترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة 16 مرشحا منهم 14 فى قائمتين واثنين مستقلين.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن القائمة الأولى تضم أحمد الشرنوبى محمد عياد "دسوق" وأحمد عبد الفتاح إبراهيم نصر الدين "الحامول" وإسلام السماحى محمد الشورى "بيلا" وحلمى النادى على حسان "سيدى سالم" ومحمد ممدوح عبد الله أبو خشبة "دسوق" ومحمود عبد الوهاب محمد مسعود وشهرته محمود مسعود "كفر الشيخ" ومصطفى حافظ حسن المكاوى "بلطيم".

أما القائمة الثانية تضم أحمد عبد الواحد أحمد يونس "دسوق" وأسامة عثمان عبد الحميد عبد الرءوف "بلطيم" وشعبان محمد حامد "سيدى سالم"، وحاتم السعدى محمود عبد الغفار "الحامول" والصاوى سعد الصاوى تردم "قلين" ومحمد إسماعيل النمر سليم "كفر الشيخ" ومحمد السيد محمد البيلى "بيلا".

وأشار إلى أن المستقلين هما متولى على عبد العظيم شنح وشهرته حمو شنح ورضا صبرى قطب تيفال، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 16 يونيو 2015م من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء بمقر اللجان المعتمدة بالقرار اللجان.

ويذكر أنه يخوض الانتخابات من المجلس القديم أربعة أعضاء هم أحمد عبد الفتاح نصر الدين وأحمد الشرنوبى عياد ومحمود عبد الوهاب مسعود ومصطفى حافظ المكاوى، ويختار الناخب 7 أعضاء ويعين وزير التجارة والصناعة 7 أعضاء لاكتمال مجلس الغرفة التجارية.