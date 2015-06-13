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انتهاء الاستعدادات لفتح معبر "رفح" أمام الفلسطينيين المتجهين لغزة

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انتهاء الاستعدادات لفتح معبر "رفح" أمام الفلسطينيين المتجهين لغزة انتهاء الاستعدادات لفتح معبر "رفح" أمام الفلسطينيين المتجهين لغزة
أنهت إدارة معبر رفح البرى جميع الاستعدادات لاستقبال المسافرين الفلسطينيين المقرر لهم عبور قطاع غزة فى الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين.

وقال مصدر مسئول فى المعبر الحدودى لـ"اليوم السابع"، إنه تم إلغاء الإجازات للعاملين فى المعبر، وكذلك الجمارك وإعلان الطوارئ والاستعانة بأطقم عمل إضافية؛ للتمكن من السماح بمرور أكبر عدد من المسافرين الفلسطينيين العالقين فى الأراضى المصرية والقادمين من غزة فى طريقهم للجانب المصرى.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم السماح بالسفر للحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات والتأشيرات.

وكان المعبر قد أغلق أبوابه أمام حركة السفر الجمعة 29 مايو الماضى بعد تشغيله لمدة 3 أيام أمام حركة سفر العالقين الفلسطينيين فى الجانب المصرى لقطاع غزة، ولدخول مساعدات تضمنت مواد بناء وكراسى للمعاقين.

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