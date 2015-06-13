أهالى عرابة أبو دهب بسوهاج يتهمون الجن بالتسبب فى احتراق منازلهم

اتهم أهالى قرية عرابة أبو دهب مركز شرطة سوهاج، الجن بالتسبب فى احتراق منازلهم، حيث تجمعوا أمام منزل عامل واتهموه بالتنقيب عن الآثار عن طريق استحضار الجن، وعلى أثر ذلك نشب الحريق بمنازلهم وأحواشهم.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتجمع عدد من الأهالى بقرية عرابة أبو دهب دائرة المركز، أمام منزل عامل ويتهمونه بإحراق منازلهم، بسبب تحضيره للجن.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث الجنائى، وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، بتجمع بعض الأهالى بذات الناحية أمام منزل "محمد.ع.و"، 49 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية واتهامهم له بالقيام بالحفر والتنقيب بمنزله بحثاً عن الآثار عن طريق استحضار الجن، وعلى إثر ذلك نشب الحريق بالمنازل والأحواش المشار إليها، وتم ضبط العامل، وبمعاينة منزله تبين وجود حفرة داخل المنزل بعمق حوالى 8 أمتار "تم التحفظ عليها"، وبمواجهة المتهم بما قرره أهالى القرية أنكر ما نسب إليه، وأضاف بقيامه بحفر بئر للصرف الصحى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد نشوب حريق هائل بعدد من المنازل بقرية عرابة أبو دهب دائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والنقيب أحمد طلعت معاون أول مباحث المركز، بنشوب الحريق بمنزل محمد عليان داود 50 عامًا، وأمتد لمنزل جمال أحمد أبو الدهب، 36 عامًا مزارع، ورشدى محمد محمد موسى، 38 عامًا مزارع، وأحمد عبد الله محمد سلمى 50 عامًا، وعلاء محمد محمود حامد 50 عامًا، وإبراهيم خلف إبراهيم حسن، وخلف حسن على محمد، وأحمد طه محمد محمد، 47 عامًا عامل، وقاسم محمد محمد عبدالله 55 عاما عامل، وفتحى مجدى 65 عامًا، ومنزل جار تحديد مالكه.

ونتج عن الحريق احتراق المنازل بالكامل، بالإضافة إلى عدد من المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكميات من البوص والتبن والغلال، ونفوق 12 حيوانًا مختلفة الأنواع ونفوق 90 طائرًا ما بين بط ودجاج، ولم تحدث خسائر بالأوراح .

وعلى جانب آخر، أشارت التحريات إلى أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى وساعد على انتشار النيران سرعة انتشار الرياح بالمنطقة، وتم تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالانتقال على رأس فريق من الإدارة الهندسية لمعاينة مكان الحريق واستدعاء فريق من الطب البيطرى للإشراف على دفن الحيوانات والطيور النافقة بطريقة سليمة.

حريق هائل يلتهم 12 منزلاً بقرية عرابة أبو دهب فى سوهاج

بالصور.. تطاير شرر من فرن بلدى يتسبب فى احتراق 12 منزلا ونفوق 8 حيوانات و90 طائرًا بسوهاج.. الحريق استمر 3 ساعات متواصلة.. والحماية المدنية تدفع بـ 7سيارات إطفاء للسيطرة عليه

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