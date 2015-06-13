اليوم.. 20 ألفًا و499 يشاركون فى انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج

تُجرى اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج داخل 8 مقار، وذلك لاختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019/2015.

وبلغت جملة المقيدين فى الجداول الانتخابية نحو 20 ألفًا و499 عضوًا المدرج أسماؤهم بجداول انتخابات الغرف التجارية، على أن يتم اختيار 8 أعضاء فيما يعين وزير الصناعة والتجارة 8 آخرين من بينهم هيئة المكتب.

>