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اليوم.. 20 ألفًا و499 يشاركون فى انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج

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اليوم.. 20 ألفًا و499 يشاركون فى انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج اليوم.. 20 ألفًا و499 يشاركون فى انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج
تُجرى اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج داخل 8 مقار، وذلك لاختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019/2015.

وبلغت جملة المقيدين فى الجداول الانتخابية نحو 20 ألفًا و499 عضوًا المدرج أسماؤهم بجداول انتخابات الغرف التجارية، على أن يتم اختيار 8 أعضاء فيما يعين وزير الصناعة والتجارة 8 آخرين من بينهم هيئة المكتب.
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