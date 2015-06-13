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"المصرية لتدريب وتشغيل الشباب"تنظم معرضًا للمشغولات والصناعات اليدوية بطنطا

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"المصرية لتدريب وتشغيل الشباب"تنظم معرضًا للمشغولات والصناعات اليدوية بطنطا "المصرية لتدريب وتشغيل الشباب"تنظم معرضًا للمشغولات والصناعات اليدوية بطنطا
نظمت الجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الشباب التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع "حماة الهاندميد" معرض للمشغولات والصناعات اليدوية "إكسسوارات، مفارش، فضيات، حفر على الزجاج الكريستال، إكسسوارات أفراح، شوهات حنة، صناعة الخيام".

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الشباب، مصطفى الزرقا، إن المؤتمر استمر على مدار يومى الخميس والجمعة، بهدف مكافحة غزو المنتجات الصينية وتشجيع المبدعين من صناع الهاندميد، ولرفع شعار "صنع فى "، وعلى الجميع دعم هذه الصناعات والحرف اليدوية لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الجمعية تقدم دورات تدريبية مجانية لتعليم الفتيات والسيدات جميع المشغولات اليدوية من "إكسسوارات، مفارش، فضيات، حفر على الزجاج الكريستال، إكسسوارات أفراح، شوهات حنة، صناعة الخيام".

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