ورشة عمل بالقصيم بعنوان «أمننا الفكري أمانة»

نفذ فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالقصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة ورشتي عمل تشاورية تحت عنوان "أمننا الفكري أمانة" وذلك تفاعلاً مع الوسم الذي أطلقه أمير المنطقه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز معاً ضد الإرهاب والفكر الضال.

مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بالقصيم مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد بن عبدالله المنصور ذكر أن الورش تناولت مراحل تكوين الشخصية الإرهابية قدمها الدكتور خالد بن عبدالعزيز أبالخيل أستاذ السنة وعلومها بجامعة القصيم وعضو لجنة المناصحة وباحث بالقضايا الفكرية، وقدّمت برامج اجتماعية مقترحة لمواجهة الفكر الضال قدّمها الدكتور يوسف بن أحمد الرميح أستاذ علم الجريمة بجامعة القصيم ومستشار سمو أمير المنطقة، والدكتور خالد بن عبدالعزيز الشريدة أستاذ علم الاجتماع بجامعة القصيم ومستشار فرع الوزارة بالقصيم.

كما قدّمت الورش محاور آلية حفظ البرامج الاجتماعية من اختراق الفكر الضال للدكتور خالد بن سعد المطرفي استاذ العلوم القرآنية بجامعة القصيم وعضو لجنة المناصحة وقد خرجت هذه الورش التشاورية بعدد من التوصيات التي ستفعل على أرض الواقع منها صيانة العمل الاجتماعي وحمايته من اختراق الفكر المنحرف الضال، تقديم برامج اجتماعية معدة بقوالب تناسب البيئة والمجتمع لكافة فئات المجتمع، تعزيز الحس الوطني والانتماء لكافة شرائح المجتمع، الاهتمام ببرامج الشباب التي نجمع بين الأصالة والمعاصرة لتخرج شبابا متحضرا محافظا على معتقداته وسلوكه وولائه لقيادته ووطنه.