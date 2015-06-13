«رام عسير» يجمع بين التسوق والترفيه بمشاركة 250 رائدة أعمال

استطاع "رام عسير" في نسخته الثانية استقطاب العديد من الزوار منذ اليوم الأول لانطلاقة فعالياته وسط توقعات تزيد عن 30 الف زائر لمعرض رائدات الأعمال. وشهد مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط الذي احتضن المعرض لعامه الثاني على التوالي ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بالتعاون مع شركة أعالي تدفق العديد من زوار وأهالي منطقة عسير منذ الساعات الأولى المحددة يوميا، حيث يستقبل المعرض زواره من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي: أن المعرض استمر سبعة أيام وينتهي يوم غدٍ الأحد، لافتا الى الدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم قطاع الاستثمار من المنزل، وذلك من أجل توفير فرص عمل للسيدات، وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والتطوير. وقال المبطي: إن معرض رام عسير يعتبر أكبر تجمع لريادة الأعمال في المنطقة بعد استقطابه لأكثر من 250 رائدة أعمال في منطقة عسير والمحافظات المجاورة لها خلال هذا الموسم. الجدير بالذكر أن معرض رام عسير لم يقف على ما تعرضه المستثمرات في الاجنحة المخصصة انما تخطى المألوف ليتحول المعرض الى حدث ترفيهي متكامل مع تفعيل العديد من الانشطة والفعاليات المحببة لدى العوائل العسيرية والتي من خلالها يمكن للنساء التسوق في حين يتمتع افراد اسرتها بما يقدمه المعرض من فعاليات كرنفالية ممتعة. ويضم المعرض ركن الحضانة وخيمة ترفيهية واخرى شعبية تقدم على مدار ايام المعرض مجموعة من العروض والفعاليات والانشطة التي يتشارك في تقديمها فرق شعبية واستعراضية مميزة وملفتة لجميع الفئات العمرية.