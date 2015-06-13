متخصصة: سرطان القولون في المرتبة الأولى بين الأورام

حذرت د. أشواق العليان رئيسة قسم أورام الكبار بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، من خطورة تداعيات مرض سرطان قولون المستقيم الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تظافر الجهود بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لنشر التوعية بين الأفراد والتأكيد على ضرورة وأهمية الكشف المبكر.

لافتة أن هذا المرض أصبح يمثل تحدياً كبيراً كمشكلة للصحة العامة بالمملكة بعد احتلاله المرتبة الأولى بين الأورام الأكثر انتشارا بين الرجال بنسبة تصل إلى ما يقارب 12% بينما يعد الثالث لدى النساء بنسبة 9% حيث تعد النسب منخفضة مقارنة بالمجتمعات الغربية إلا أنها في تزايد ملحوظ بالمجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت د. العليان، أن ما يقارب 60% من الحالات تصل إلى الأطباء في المرحلة الرابعة من الإصابة وهي مرحلة متقدمة من المرض تقل عندها نسب الشفاء وتزيد فرص الوفاة خلال السنة الثالثة أو الرابعة من الإصابة.

وبينت في ذات السياق أن علاج مريض السرطان بشكل عام أصبح حاليا يكلف ما يقارب مليون ريال سنوياً وهذا يشكل عبئا اقتصاديا من الممكن تجاوزه من خلال وضع نظم ورؤى وقائية منها الكشف المبكر، فيما يمثل المرض حالياً مشكلة صحة عامة عالمية نظراً لتنامي الإصابة بين الأفراد والمجتمعات وهو ما تتفاوت على إثره أسباب الإصابة بالسرطان وأنواعه بين مختلف مناطق العالم وهو يعد حالياً السبب الثاني للوفاة في العالم.

وأوضحت د. العليان أن سرطان القولون بدأ ينتشر بنسبة عالية بالمملكة مع ملاحظة ازدياد الحالات المشخصة بشكل واضح في سن مبكر ما بين 20 - 30 عاما خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أهمية الفحص المبكر الذي يعد ضرورياً في كل الأحوال حتى في حال عدم الشكوى من هذه الأعراض خاصة لدى الفئة التي تكون فوق سن 50 عاما والأشخاص في سن 40 عاما نتيجة توفر عوامل خطورة أكبر.