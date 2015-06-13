تفعيل خدمة «الطب الاتصالي» المرئي بعناية مدينة الملك سعود الطبية

دشنت العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية قنوات الطب الاتصالي المرئي للتواصل مع أطباء العناية المركزة (داخل مستشفيات المملكة وخارجها)، والهدف منها تقديم الاستشارات الطبية، وتبادل الخبرات، وإجراء عملية الفحص عن بعد بغض النظر عن المسافة بين المريض والطبيب مما يساعد على التشخيص الصحيح، هذا ما ذكره الدكتور عبدالرحمن الحارثي رئيس العناية المركزة بالمدينة .

وأوضح الحارثي أن قنوات الطب الاتصالي المرئي تأتي ضمن خطة تطويرية تعيشها العناية المركزة من أجل تبادل الخبرات والاستشارات الطبية.

وأضاف د. الحارثي أن هذه الخدمة تم تفعيلها مؤخراً مع أطباء العناية المركزة بحريملاء، حيث تم إجراء عملية لمريض وكانت ناجحة بكل المقاييس ولم تحدث مشاكل فنية أثناء التواصل المرئي وتعتبر هذه العملية بديلا عن حضور المريض للمستشفيات الكبرى وهي توفر الوقت والجهد.

واختتم د. الحارثي حديثه قائلاً: قامت العناية المركزة بالمدينة بتدريب الطاقم التمريضي والطبي للتعامل مع الحالات الحرجة وبالقريب العاجل سيتم تفعيل هذه الخدمة بشكل أوسع وشامل بين المستشفيات العالمية والمحلية عبر التواصل المرئي لتبادل المعلومات والمشورة لغرض التشخيص عن بعد.