أمير قطر وولى ولى العهد السعودى يبحثان مسجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى بالدوحة مساء الجمعة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها فى شتى المجالات.

كما تم خلال اللقاء بحسب وكالة الأنباء السعودية مناقشة أبرز الموضوعات وخاصة مستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يدعم استقرار المنطقة.

وكان ولى العهد السعودى قد توجه إلى قطر مساء أمس حيث التقى الشيخ تميم ليغادر بعد زيارة قصيرة للدوحة.

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