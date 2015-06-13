وزير الدفاع الأمريكى ورئيس البرلمان العراقى يبحثان الحملة ضد "داعش"

اجتمع وزير الدفاع الامريكى آشتون كارتر مساء أمس الجمعة مع رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى والوفد المرافق له الذى يزور واشنطن حاليا.

وناقش كارتر مع المسئول العراقى آخر تطورات الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وعملية نشر قوات أمريكية اضافية فى قاعدة التقدم الواقعة شرق الأنبار.

وقال بيان صدر عن وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" أن كارتر و الجبورى أكدا التزامهما بالتعاون معا من خلال الحكومة العراقية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى.

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