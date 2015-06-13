الغاء مشاهد حسن الرداد من مولد وصاحبه غايب

بعد البيان الإعلامي الذي أصدره الممثل حسن الرداد وأعلن فيه انه هو من رفض وضع صورته على أفيشات مسلسل مولد وصاحبه غايب؛ رد محمد فوزي على هذه التصريحات وقال لسيدتي نت انه مندهش جدا من موقف حسن الرداد معه وتصريحاته التي لا يرى لها أي مبرر سوى أن حسن طالب بأشياء وجدها فوزي مبالغة لذا رفضها فما كان من الرداد إلا أن يخرج بيبان ليتهمه بأنه لم يعطه حقه ماديا وهو ما لم يحدث.

وأكد فوزي أن الرداد لم يأت لتصوير بعض مشاهده رغم أن العمل جاري تصويره ويتبقى للرداد بعض المشاهد التي كان عليه أن يصورها لذا قرر فوزي بالاتفاق مع المخرجة شيرين عادل أن يحذف مشاهده المتبقية ويلغيها تماما مع الاحتفاظ بالمشاهد التي صورها وعرضها.