منى زكي:حلمي أكثر نجومية مني ولا أتناول الكحوليات

حلت الفنانة منى زكي ضيفة أمس على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها "مصارحة حرة"، وعلى النقيض من حلقات هذا البرنامج التي تأتي ساخنة دوما جاءت الحلقة هادئة من دون أي مشاحنات، وتوقع مشاهدو الحلقة أن يتم التطرق مع منى عن طبيعة مرض زوجها أحمد حلمي وتطوراته أو فترتها المرضية هي شخصيا لكن يبدو أن منى اشترطت عدم التطرق لهذه الموضوعات.

كشفت منى خلال لقائها، وردا على تساؤل حول موعد اعتزالها الفن، أن هذا القرار ستتخذه فورا، حينما تشعر أنها لم تعد قادرة، على تقديم الأفضل لجمهورها، مؤكدة أن النجومية لا ترتبط بعمر معين، وأشارت أن هناك أعمال عديدة تعرض عليها لكنها تختار الأفضل ورغم ذلك اعتبرت أن لها اختيارات سيئة مثل أفلامها "من "نظرة عين" الذي قدمته مع عمرو واكد والفيلم الثاني هو "الحب الأول" مع مصطفى قمر وأخيرا فيلم"أحلام عمرنا"مع مصطفى شعبان الذي قالت عنه منى إنها لن تعمل معه مجددا بعد الخلافات التي حدثت بينهما أثناء تصوير هذا الفيلم.

ووصفت منى نفسها إنها شخصية مسالمة في صراعاتها ولكن هذا لا يعني إنها مستسلمة بشكل دائم بل تعشق الضربات التي وصفتها بالناعمة تحت الحزام،وأشارت منى أن الانشغال بالعمل يشغل عن الصراعات،وأوضحت إنها تعلمت أن تكون صريحة وتربت على ذلك ولكنها كانت تستخدم الصراحة بشكل مباشر،وهذا أحدث لها مشاكل كثيرة لكنها الآن تعلمت توصيل الصراحة بشكل لا يضايق الشخص الذي أمامها.

وتطرقت منى ذكي للحديث عن التحرش الجنسي قائلة إنها بالفعل سبق وطالبت باخصاء المتحرشين بعد واقعة تحرش بعض الشباب بإحدى الفتيات في ميدان التحرير موضحة أن هذا الطلب جاء لقناعتها إننا لسنا حيوانات.

وعن رأيها في تصنيفات السينما إلى نظيفة وغير نظيفة، قالت منى إنها ضد هذا التصنيف تماما معتبره أن فيلمها "احكي يا شهرزاد" كان جريء فكريا وليس كمشاهد.

وعن وجود مقطع فيديو لها من فيلم"احكي يا شهرزاد" تحت عنوان"فضيحة منى زكي"قالت منى إنها لم تشاهده ولا يهمها مشاهدته.

وعما قيل بعد أخر سيشن تصوير لها والعناوين التي نشرت تعليقا عليه مثل "منى زكي تخلع ثوب البراءة وترتدي ملابس الإغراء"،قالت منى أن الفستان الذي ارتدته في هذا السيشن لا يوجد به أي إغراء والصور عادية وكل الفكرة إنها قصت شعرها فقط وتساءل الناس فقط عن السبب في قص شعرها ولم يصادفها أن علق أحد سلبيا على الصور.

وعن رأي العديد من النقاد في مسلسلها الأخير "آسيا" ووصفهم له إنه قدم قاموس من الشتائم،قالت إنها لا ترى ذلك على الإطلاق فلم تتواجد أي فجاجة في المسلسل،ولم تنفى منى أن العمل لم يحقق النجاح المرجو منه،وأرجعت ذلك إلى وجود عنصر من أهم عناصر المسلسل كان سيئا للغاية،ورفضت الكشف عن من هو هذا العنصر.

وتطرقت منى عبد الوهاب للحديث عن هجوم جانجاه شقيقة سعاد حسني على منى زكي، بعد قيامها بتجسيد شخصية سعاد وتركز هجومها حول أن منى لم تكن في وعيها أثناء تقديم العمل بسبب الأجر وبحثها عن النجومية وردت منى زكي عن هذا الاتهام قائلة وهل هي تعلم كم أجرى،فأنا أنفقت ضعف ما حصلت عليه من أجر حتى يظهر العمل بالشكل الذي أريده.

وأوضحت منى إنها بعد تقديمها قصة حياة السندريلا شعرت أن سعاد لم تنتحر وهو مجرد شعور لا أكثر.

وردا على تساؤل مقدمة البرنامج حول هل تجرؤ منى زكي على الاعتراف إنها لم تعد من أهم النجمات في مصر قالت منى أن التواجد شيء ومكانة الفنان ونجوميته عند جمهوره شيء أخر.

ونفت منى ما يقال حول إنها ترفض العمل مع زوجها الفنان أحمد حلمي لخلافات على ترتيب الأسماء على الأفيش قائلة أن هذا الموضوع عار تماما من الصحة ولم تتحدث فيه مع حلمي مؤكده أن حلمي أكثر نجومية منها.

وعن سبب تأخير مشروعها التليفزيوني مع حلمي قالت منى أن الكتابة لم تتم وكان هناك منتج متحمس لهذا العمل ولكن المنتج الآن ليس موجودا.

وأوضحت منى أنها تتعمد عدم الظهور كثيراً لأن هناك أشياء أهم في حياتها الشخصية،مثل قضاء وقت أطول مع ابنتها والاهتمام بمنزلها وزوجها.

وقالت منى عن الفنانات الأكثر جاذبية إنها ترى كثيرات من الوسط الفني يتسمون بالجاذبية مثل دينا الشربيني وأروى جودة وغادة عادل وهند صبري وياسمين رئيس وغيرهن.

وردا على تساؤل الضربة القاضية حول إنها تشرب الكحوليات قالت منى أن هذا كلام عبث.