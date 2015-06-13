ماس كهربائى يتسبب فى احتراق 4 منازل ونفوق 8 حيوانات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بعدد 4 منازل بدائرة مركز شرطة العسيرات بناحية قرية عوامر العسيرات، دون حدوث خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز، والرائد عمر عبد الراضى رئيس مباحث المركز، بنشوب الحريق بمنازل أحمد عيسى محمد بغدادى 55 عامًا عامل، وأحمد رضوان أحمد سليمان، 46 عامًا عامل، ومحمد رضوان أحمد سليمان 39 عامًا، سائق، وتمام سليمان تمام 59 عامًا عامل، ويقيمون بذات الناحية، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات وانحصرت التلفيات فـى نفوق "2" رأس ماشية و"6" رأس غنم، وكمية من الطيور واحتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية وكميات من البوص والأخشاب والتبن.

وبسؤال أصحاب المنازل المحترقة أيدوا ما جاء بالفحص، مرجحين أن يكون الحريق، بسبب حدوث ماس كهربائى ونفوا الشبهة الجنائية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بالعسيرات للانتقال واتخاذ اللازم، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.

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