ممارسة تمارين الـ"أيروبيكس" تخفف من أعراض "الربو"

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون برازيليون، أن ممارسة التمارين الرياضية وخاصة تمارين الأيروبكس تساعد على ضخ الدم من القلب للرئة، وهذا قد يساعد على تخفيف أعراض الربو فى الناس الذين يعانون من مشاكل الجهاز التنفسى.

وجاءت نتائج الدراسة فى عدد يونيو من مجلة الصدر، وقد نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الحادى عشر من شهر يونيو الجارى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات 43 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 20-59 عامًا، يعانون من الربو من بين المعتدل إلى الحاد.

وقد تم اختيارهم بشكل عشوائى للقيام بـ30 دقيقة من تمارين الأيروبكس مرتين فى الأسبوع، وبعد ثلاثة أشهر، أظهرت الدراسة انخفاض كبير فى شدة الربو مع المزيد من التحسن فى نوعية حياتهم.

وأوضح الباحثون أن ممارسة الرياضة لها الكثير من الفوائد أبرزها عدم الحاجة لاستخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى الربو، مع التخفيف من حدة المرض.

وأضاف الباحثون أن الكثير من الناس الذين يعانون من الربو لا يريدون ممارسة الرياضة، لأنهم يعتقدون أنها سوف تؤدى إلى اشتعال وزيادة أعراض الربو، والعكس صحيح.