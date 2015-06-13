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ضبط سائق توك توك حاول التعدى على ربة منزل جنسيا بالمنوفية

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ضبط سائق توك توك حاول التعدى على ربة منزل جنسيا بالمنوفية ضبط سائق توك توك حاول التعدى على ربة منزل جنسيا بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط سائق توك توك حاول اغتصاب ربة منزل حال قيامه بتوصليها بقرية طنبدى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب أحمد العشماوى معاون المباحث، بضبط "م.س" 22 عاما سائق توك توك، وذلك لمحاولتة اغتصاب ربة منزل حال قيامه بتوصليها بقرية طنبدى، حيث قام المتهم بالتحرش بها ومحاولة التعدى عليها جنسيا إلا أنها استغاثت بالأهالى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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