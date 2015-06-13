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220 شركة للمواد الغذائية تقدم خصومات بمعرض "سوبر ماركت" اليوم

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220 شركة للمواد الغذائية تقدم خصومات بمعرض "سوبر ماركت" اليوم 220 شركة للمواد الغذائية تقدم خصومات بمعرض "سوبر ماركت" اليوم
صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن هناك 220 شركة للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تشارك بالمعرض الدولى للسلع الغذائية، "سوبر ماركت وهوم تك 2015" فى دورته الـ20 اليوم السبت بخصومات تصل إلى 25% تطرحها الشركات للمستهلكين بمناسبة اقتراب دخول شهر رمضان.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المعرض تم تأمينه بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية وسيسمح بالدخول للجمهور منذ اليوم الأول لبدايته، كما سيقوم بالافتتاح خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية.

وقالت هبة لطيف رئيس مجلس إدارة شركة برستيج الشركة المنظمة للمعرض، إن المعرض العام الجارى ستبدأ دورته تحت شعار "رجعنا قيمة القرش"، بعد الخصومات والعروض التى ستقدمها الشركات العارضة للجمهور، كما أشارت إلى أن فعاليات المعرض ستستمر من الساعة 11 صباحا حتى 11 مساء.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركات ستقدم عروضا كثيرة وموفرة، بالإضافة إلى مفاجأت مذهلة وسحوبات على عدة هدايا، كما سيقدم المعرض حملة تذوق على المنتجات الجديدة لعدة شركات لمعرفة آراء المستهلك كوسيلة جديدة لإضفاء جو من المتعة والتذوق للمواطنين.


>- 2000 كرتونة مواد غذائية من مشيخة الأزهر لأسر برفح والشيخ زويد
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