اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات والحبوب يخفف أعراض "التوحد"

كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات، والفاكهة، والحبوب الكاملة، يمكن أن يساعد فى تخفيف أعراض مرض التوحد.

وقد وجد الباحثون الذين نُشِرَت دراستهم فى صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، أن اتباع نظام غذائى صحى يخفض مؤشر السكر فى الدم، وذلك للحفاظ على مستويات السكر فى الدم مستقرة، وهذا يترتب عليه انخفاض فى أعراض مرض التوحد.

وأوضح الباحثون من معهد جوتة الألمانى، أن الأطعمة التى تحتوى على الكربوهيدرات، مثل الخبز والحبوب والسلع المخبوزة، ترفع من مستويات الجلوكوز فى الجسم، وهذا يسبب ارتفاع حاد فى مستويات السكر فى الدم على مدى ساعتين.

بينما تلك الأطعمة التى لا تسبب ارتفاعا كبيراً فى نسبة السكر فى الدم، بما فى ذلك الخضراوات والأسماك واللحوم الخالية من الدهن والحبوب الكاملة، تخفض مؤشر نسبة السكر فى الدم.

وأضاف الباحثون أن النظام الغذائى منخفض الجلوكوز يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد، ويوقف مجموعة من الاضطرابات الخاصة بهذا المرض مثل المشاكل الاجتماعية والسلوكيات المتكررة وصعوبة التواصل.