أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمريض السكر من النوع الثانى: قبل رمضان نظم علاجك وقلل من الحلويات

Google+ Print
لمريض السكر من النوع الثانى: قبل رمضان نظم علاجك وقلل من الحلويات لمريض السكر من النوع الثانى: قبل رمضان نظم علاجك وقلل من الحلويات
أيام قليلة ويقترب شهر رمضان، ومن العادات الأكثر انتشارًا به تناول الحلوى بجميع أنواعها، والتى لها تأثير ضار على مرضى السكر فقد يؤدى الإسراف فى تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وحول هذا يقول الدكتور هانى نعيم، استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، إن مرضى السكر من النوع الثانى أكثر عرضة لزيادة الوزن، لأنهم يعانون من نقص الأنسولين فى الجسم وهو ما ينتج عنه احتفاظ الجسم بالسكر، وعدم التخلص منه عن طريق البول، لافتًا إلى أنه عند تناول مرضى السكر للحلوى يحدث زيادة فى الوزن وارتفاع فى مستوى السكر.

ويتابع د. هانى نعيم أنه من الضرورى على مرضى السكر من النوع الثانى أن يبدأوا قبل الصيام باستشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب لهم، وتناول كميات محددة من الحلوى، حسب الكمية التى يحددها الطبيب، وتناول الجرعات المناسبة من الأنسولين وتنظيم الوجبات الغذائية ومواعيد العلاج.

ويضيف أنه من الضرورى عند التعرض لأى مضاعفات سواء زغللة أو دوخة أثناء الصيام، يجب استشارة الطبيب المختص، وقياس مستوى السكر فى الدم، وفى حالة عدم تحمل الصيام يتم تناول العلاج على الفور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365