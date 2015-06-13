لمريض السكر من النوع الثانى: قبل رمضان نظم علاجك وقلل من الحلويات

أيام قليلة ويقترب شهر رمضان، ومن العادات الأكثر انتشارًا به تناول الحلوى بجميع أنواعها، والتى لها تأثير ضار على مرضى السكر فقد يؤدى الإسراف فى تناولها إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وحول هذا يقول الدكتور هانى نعيم، استشارى أمراض السكر والغدد الصماء، إن مرضى السكر من النوع الثانى أكثر عرضة لزيادة الوزن، لأنهم يعانون من نقص الأنسولين فى الجسم وهو ما ينتج عنه احتفاظ الجسم بالسكر، وعدم التخلص منه عن طريق البول، لافتًا إلى أنه عند تناول مرضى السكر للحلوى يحدث زيادة فى الوزن وارتفاع فى مستوى السكر.

ويتابع د. هانى نعيم أنه من الضرورى على مرضى السكر من النوع الثانى أن يبدأوا قبل الصيام باستشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب لهم، وتناول كميات محددة من الحلوى، حسب الكمية التى يحددها الطبيب، وتناول الجرعات المناسبة من الأنسولين وتنظيم الوجبات الغذائية ومواعيد العلاج.

ويضيف أنه من الضرورى عند التعرض لأى مضاعفات سواء زغللة أو دوخة أثناء الصيام، يجب استشارة الطبيب المختص، وقياس مستوى السكر فى الدم، وفى حالة عدم تحمل الصيام يتم تناول العلاج على الفور.