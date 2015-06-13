اتباع نظام غذائى خلال "الحمل" أفضل من الإفراط فى الطعام

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن اتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة هو أمر أكثر صحة من "الإفراط فى الأكل" خلال فترة الحمل.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت 11 ألفا و444 امرأة، أن الحد من زيادة الوزن يمكن أن يكون له تأثير إيجابى على صحة الأم وطفلها.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء الحوامل يفضلن تناول المزيد من الأطعمة، وهذا يترتب عليه زيادة الوزن، لكن الأطباء يقولون إن كسب الكثير منهن الوزن يزيد من خطر إصابتهن بارتفاع ضغط الدم والسكرى الحملى.

وأكد الباحثون أن زيادة الوزن خلال الحمل يسبب بعض المشاكل للطفل "المولود" إذ يعانى من السمنة، بالإضافة إلى زيادة فرصة حدوث الولادة بعملية قيصرية.

ولاحظت الدراسة التى استمرت ثلاث سنوات أن المرأة التى تسعى بنشاط للحد من زيادة الوزن لديها فرصة أفضل للحصول على حمل جيد وطفل يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف الباحثون أنهم يأملون أن هذه النتائج تشجع النساء على عدم تناول الوجبات الدسمة، وممارسة الرياضة بانتظام مع العلم أنه سيترتب على ذلك انخفاض الوزن فى الحمل ونتائج صحية أفضل لأنفسهن وأطفالهن.