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تعرف على النظام الغذائى الأمثل لمرضى سرطان الثدى

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تعرف على النظام الغذائى الأمثل لمرضى سرطان الثدى تعرف على النظام الغذائى الأمثل لمرضى سرطان الثدى
سرطان الثدى من الأورام الخطيرة، والتى تصيب النساء بشكل خاص، وهو يعد من أكثر السرطانات المؤدية للوفاة بعد سرطان الرئة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير النظام الغذائى الأمثل للسيطرة على المرض، وأبرز الأطعمة التى تقلل تطور الأعراض للأسوأ، وذلك حسبما نشر بموقع "العلاج بالغذاء".

وأوصى التقرير بتناول الكربوهيدرات والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض، أى أنها لا تتكسر سريعًا ولا ترفع مستويات الجلوكوز فى الدم خلال فترة وجيزة، وذلك لتجنب ارتفاع مستويات هرمون الأنسولين بالدم، والذى بدوره يرفع مستويات عامل النمو "IGF-1" المرتبط بسرطان الثدى، ومن أبرز هذه الأطعمة: الخضراوات والفواكه والبقوليات، بينما تعتبر البطاطس والخبز الأبيض من أكثر الأطعمة التى ترفع هذا المؤشر.

ومن النصائح الهامة أيضاً: الابتعاد عن تناول الخمور، نظرًا لأنها تؤدى إلى تلف الحمض النووى والذى يؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى، ويمكن تقليل هذا الخطر بتناول فيتامين بـ12 وحمض الفوليك، حسب بعض الدراسات.

وأكد التقرير على ضرورة الاهتمام بتناول الخضراوات التى تنتمى إلى العائلة الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلى، حيث ثبت أنها تتمتع بخواص مضادة للسرطان، وكما أنها غنية بمركب "indole-3-carbinol " الذى يساهم فى تطهير الدم من المواد المسرطنة.

وأضاف التقرير أنه يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات، نظرًا لدورها فى الحد من تطور سرطان الثدى ومكافحته، وأيضًا يجب تناول الأطعمة الغنية بحمض الإيلاجيك مثل الفراولة والتوت وبعض المكسرات مثل عين الجمل والسودانى، ويجب أيضًا ألا يغفل المرضى عن تناول الأطعمة الغنية بالبيتا جلوكان مثل الخميرة والمشروم.

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مصر 365