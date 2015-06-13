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3 أشياء تجنبها فى الصباح.. أبرزها تناول القهوة فور الاستيقاظ

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3 أشياء تجنبها فى الصباح.. أبرزها تناول القهوة فور الاستيقاظ 3 أشياء تجنبها فى الصباح.. أبرزها تناول القهوة فور الاستيقاظ
هناك أشياء كثيرة يمكن أن تفسد الصباح، ومنها أشياء لا إرادية مثل توقف حركة المرور أو المطر، ولكن هناك أشياء ببساطة نحن مسئولون عنها، مثل إهدار الطاقة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المتخصص فى فوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك بعض الأشياء التى تفسد الصباح وتقلل من الطاقة، وهى:

1- إهمال وجبة الإفطار


>عند خلط حفنة من الفاكهة مع اللبن يبدو كأنها وجبة صحية، ولكنها ترفع من الشعور بالجوع قبل الوصول إلى وقت الغداء، كما أن هذا الفطور يفتقر إلى بعض المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم لإتمام العمليات الحيوية، لذلك يجب أن تتكون وجبة الإفطار المثالية من 15 جراماً من البروتين، و2.5 جرام من الألياف، والكربوهيدرات، وقليل من الصحية.

2- شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة


>هل هناك وقت سيئ لشرب القهوة؟ بالتأكيد، إذ أن أفضل وقت لشرب القهوة فى الصباح هو بعد ساعة من الاستيقاظ، وهو الوقت الذى يبدأ فيه مستوى الطاقة فى الانخفاض، وبالتالى فإن القهوة ستساعد على الحفاظ على مستوى الطاقة مرتفعة حتى بعد ظهر اليوم.

3- التحقق من البريد الإلكترونى والرسائل بمجرد الاستيقاظ


>عادة سيئة ينبغى التخلى عنها فى أقرب وقت ممكن، لأن فحص الرسائل بمجرد فتح العينين هى أسرع طريقة لزيادة ضغوط اليوم وهو أمر ضار جداً.

فبدلا من التفكير فوراً فى العمل، يمكن بدأ اليوم مع الأنشطة التى تفيد الجسم، مثل: ممارسة الرياضة، والتحدث مع الأصدقاء، واللعب مع الحيوانات الأليفة وغيرها، وبهذه الطريقة سوف تكون أكثر إبداعا وإنتاجية.

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مصر 365

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