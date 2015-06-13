أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعبئة والإحصاء: لا تعيينات بالدولة وتثبيت 900 ألف موظف مؤقت منذ الثورة

Google+ Print
التعبئة والإحصاء: لا تعيينات بالدولة وتثبيت 900 ألف موظف مؤقت منذ الثورة التعبئة والإحصاء: لا تعيينات بالدولة وتثبيت 900 ألف موظف مؤقت منذ الثورة
قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه لا يوجد تعيينات بالدولة منذ ثورة 25 يناير عدا المؤقتين بأجهزة الدولة، وعددهم حوالى 900 ألف الذين تم تثبيتهم مؤخراً.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية مع المحامى خالد أبو بكر، عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية اليوم، أن موظف بمصر يخدم 13 مواطنًا، لافتاً إلى أن نظيره فى دولة المغرب يخدم الموظف 85 مواطنًا، والدول المتوسطة يخدم الموظف من 100 إلى 120 مواطنًا.

وعن رأيه فى موظفى الحكومة، قال الجندى، إنهم ليسوا مدربين و"يعطلوا بعضهم البعض".


>- الإحصاء: 7.4% ارتفاعاً فى عدد السائحين القادمين خلال أبريل 2015
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"