التعبئة والإحصاء: لا تعيينات بالدولة وتثبيت 900 ألف موظف مؤقت منذ الثورة

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه لا يوجد تعيينات بالدولة منذ ثورة 25 يناير عدا المؤقتين بأجهزة الدولة، وعددهم حوالى 900 ألف الذين تم تثبيتهم مؤخراً.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية مع المحامى خالد أبو بكر، عبر برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية اليوم، أن موظف الحكومة بمصر يخدم 13 مواطنًا، لافتاً إلى أن نظيره فى دولة المغرب يخدم الموظف 85 مواطنًا، والدول المتوسطة يخدم الموظف من 100 إلى 120 مواطنًا.

وعن رأيه فى موظفى الحكومة، قال الجندى، إنهم ليسوا مدربين و"يعطلوا بعضهم البعض".

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