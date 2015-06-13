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"مجلس السكان": ارتفاع نسبة التحرش الجنسى للفتيات القصر.. وتراجع الختان

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"مجلس السكان": ارتفاع نسبة التحرش الجنسى للفتيات القصر.. وتراجع الختان "مجلس السكان": ارتفاع نسبة التحرش الجنسى للفتيات القصر.. وتراجع الختان
كشف مسح أجراه المجلس الدولى للسكان بمصر، عن ارتفاع نسبة التعرض للتحرش الجنسى للفتيات الصغيرات فى الفئة العمرية من 13-17 عامًا من 46.4% عام 2009 إلى 49.5% فى عام 2014، فيما انخفضت نسبة الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش فى الفئة العمرية من 13-29 عامًا من 49.7% عام 2009 إلى 42.6% عام 2014.

وأظهرت نتائج المسح، الذى أجرى على عينة قوامها 10 آلاف شاب وفتاة، انخفاض نسبة الختان من 84.7% عام 2009 إلى 77.9% عام 2014، رغم ارتفاع نسبة رفض الفتيات الاستجابة فى الرد على هذا السؤال، فيما تنوى 7 من أصل 10 فتيات ختان بناتهن مستقبلاً.


>- وزارة السكان تطلق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان البنات الأحد
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