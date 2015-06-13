أسطورة برشلونة: الفيفا أكبر مافيا في العالم

(إفي): وصف أسطورة كرة القدم البلغاري خريستو ستويتشكوف الاتحاد الدولي (فيفا) بـ"المافيا"، على خلفية اعتقال عدد من كبار مسؤوليه بعد اتهامهم في جرائم فساد.

وقال ستويتشكوف في تصريحات للتلفزيون البلغاري "في عام 1994 قلت إن الفيفا هي أكبر مافيا رياضية في العالم".

وأضاف نجم برشلونة السابق "لا يمكن تقبل استمرار مسؤولين في الفيفا أو الويفا لمدة 20 أو 30 عاما في مناصبهم، ولا يمكن استبدالهم، اللاعبون والمدربون يتغيرون، وهؤلاء ثابتون في أماكنهم".

وتابع "لا أعرف الطريقة التي يتم هدف منظومة الفيفا بها، اعتقلوا سبعة، لكن يتبقى 137 مسؤولا".

وحذر ستويتشكوف "لا يسمحون لشخص آخر بأن يكون رئيسا للفيفا، كما حدث مع فيجو، بلاتر كان يضمن 130 صوتا مؤكدا".

كما انتقد الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي "إنه مشغول فقط بتنظيم أكبر عدد من مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وأن يزيد عدد الأندية المشاركة، وبالتالي تزيد أرباح البث التلفزيوني".