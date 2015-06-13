موجز الصحافة المحلية.. 3 أسباب وراء عودة المعونة الأمريكية

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "3 أسباب وراء عودة المعونة الأمريكية"، حيث وافقت لجنة المخصصات فى مجلس النواب الأمريكى أمس الأول الخميس، على قانون المخصصات للعمليات الخارجية للعام المالى 2016، ولم تطرأ أى تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمالى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية.

وقالت كاى جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية، فى كلمتها الافتتاحية: "فى الوقت الذى يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها"، مؤكدة أن الأموال التى تم تخصيصها لمصر فى مشروع القانون تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتها مع مصر.

وأفادت صحيفة "الأهرام"، أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، يعلن اليوم اسم التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى بمركز التدريب البحرى والمحاكاة بالإسماعيلية، بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر ترتيبات الحفل والفعاليات التى سيشهدها والإعلان عن إطلاق الحملة الدعائية له، وكان المؤتمر قد تم إرجاؤه لأكثر من مرة بسبب ارتباطات الفريق مميش.

وانفردت صحيفة "أخبار اليوم"، أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد بعد غد الاثنين اجتماعًا هامًا، برئاسة د. السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، ليحدد مصير نظام التعليم المفتوح فى مصر والشكل الجديد له بعد أن خرج عن مساره، كما أكد ذلك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى الاجتماع، الذى عقده الثلاثاء الماضى مع وزير التعليم العالى، لبحث كيفية إصلاح نظام التعليم المفتوح، الذى وصل عدد الملتحقين به الآن إلى ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة، وبعد تدنى مستواه ومستوى خريجيه بشكل خطير جدًا، وقد وعد الوزير أمام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التصحيحية لهذا النوع من التعليم فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بعد غدٍ، بناءً على التقرير النهائى الذى ستعرضه اللجنة التى شكلها المجلس لهذا الغرض برئاسة د. أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، وعضوية خمسة من رؤساء الجامعات الآخرين؛ وهم د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، ود.حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، ود.عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، ود. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، ود. محمد إسماعيل رئيس جامعة أسيوط.

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم"، إلى أن مصادر أمنية مسئولة بالأقصر كشفت عن عثور قوات الأمن بحوزة منفذى الحادث الإرهابى بمعبد الكرنك الأربعاء الماضى على 3 تذاكر قطار، وصلوا بها إلى المدينة فى يوم الحادث نفسه، وخرجوا من أبواب محطة القطار، وقالت المصادر إن "القوات تعاملت مع الإرهابيين من جميع الجهات داخل المعبد واشتبك فردا أمن أحدهما سرى ومواطن وسائق تاكسى مع أحدهم فى منتصف ساحة الانتظار وكاميرا خاصة بمحافظة الأقصر صورت الحادث كاملاً، وتم تفريغها من قبل فريق النيابة العامة".

وقالت صحيفة "الشروق"، إن عددًا من قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يبذلون جهودًا مضنية فى محاولة للتوصل لحل لأزمة الجماعة فى مصر، خاصة بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى للمفتى فى القضية المعروفة إعلاميًا "اقتحام السجون"، وأطلق يوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية السابق بالجماعة دعوة للتحاور مع من سماهم بمن يريد الخير لمصر قائلاً: "أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله"، مستشهدًا بالآية القرآنية: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".

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