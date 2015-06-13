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"القابضة لمياه الشرب": شراء 20 ألف "عداد مقدم الدفع" لاستبدالها بالقديمة

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"القابضة لمياه الشرب": شراء 20 ألف "عداد مقدم الدفع" لاستبدالها بالقديمة "القابضة لمياه الشرب": شراء 20 ألف "عداد مقدم الدفع" لاستبدالها بالقديمة
كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم طرح مناقصة لشراء 20 ألف عداد الدفع مقدما، وذلك كبداية فى إطار اتجاه الشركة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات الدفع مقدما.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العدادات الجديدة ستعمل على ترشيد الاستهلاك وتقضى على ظاهرة سرقة المياه من خلال التلاعب داخل العداد كما يفعل البعض.

وأشار إلى أن العدادات الجديدة تقضى أيضا على ظاهرة استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو استخدامها فى غسيل السيارات، بالإضافة إلى أن كل مواطن سيعرف كمية المياه التى استخدمها وتكلفتها.

وأوضح أن الشركة فى بداية تطبيق التجربة سيكون اختياريا وليس إجباريا لحين نفاد كمية العدادات التى سيتم شراؤها، ومن الممكن تطبيقه على كل المواطنين فى حال نجاح التجرية.

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