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اليوم.. "التجمع" يناقش أزمة "الرقص الفاضح" بمهرجان سيد درويش

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اليوم.. "التجمع" يناقش أزمة "الرقص الفاضح" بمهرجان سيد درويش اليوم.. "التجمع" يناقش أزمة "الرقص الفاضح" بمهرجان سيد درويش
قال عبد الناصر قنديل المتحدث الرسمى لحزب التجمع وعضو المكتب السياسى، إن اجتماع المكتب السياسى والأمانة المركزية، اليوم السبت، سيناقش عددا من القضايا المهمة على رأسها ملف الانتخابات وتطورات المشاورات التى تجريها الأحزاب بشأن القائمة الموحدة ونتائج الاجتماعات التى شارك فيها رئيس الحزب سيد عبد العال.

وأضاف "قنديل" لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة الأزمة الأخيرة التى وقعت بعد نشر للرقص من مهرجان سيد درويش الذى أقامه الحزب، مشيرا إلى مشاركة أحمد بلال عضو المكتب الذى أعلن فى وقت سابق تجميد نشاطه.

وتابع "قنديل" الاجتماع سيوضح ما إذا كان مسئول تنظيم المهرجان كان على علم سابق بما سيحدث أم أنه فوجئ بما وقع على مسرح الحزب، ومن ثم سيتخذ معه الإجراء المناسب وفقا للوائح الحزب.


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